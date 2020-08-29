В то время как украинские медики советуют украинцам спать днем не более 45 минут, российские ученые придерживаются другого мнения. По их убеждению, дневной сон не должен превышать и 20 минут, если человек имеет нормированный рабочий день.

Об этом доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал изданию "Вечерняя Москва".

"Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется "инерция сна"", - считает врач.

По его словам, после глубокого сна человек может восстанавливаться от 20 до 40 минут, а в условиях работы это практически всегда вызывает дискомфорт.

"Однако если у человека ненормированный рабочий день, час сна даст ему возможность после окончательного пробуждения быть бодрым до вечера", - отметил эксперт.



Биолог также назвал лучший период для дневного отдыха. По его мнению, дневной сон лучше всего устроить себе в период с 13 до 15 часов.

"Наш организм устроен так, что в это время сонливость естественным образом повышается. А вот после 17 часов спать более часа не желательно — это может вызвать плохой сон ночью. Можно просто не уснуть", - заявил медик.

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Напомним, недавно американские ученые определили, как сон влияет на обучаемость у детей.