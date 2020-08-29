Министерство иностранных дел Беларуси обвинило Киев в приостановке диалога между двумя странами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это же не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве рассказали о том, что со своей стороны Минск готов к продолжению сотрудничества на всех уровнях, к которым готова Украина.

В то же время ведомство уточнило, что любые призывы к проведению новых президентских выборов они будут расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела страны.

"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом", - говорится в тексте сообщения.

Также мы писали, что в МИД Украины не исключили переноса заседаний группы по Донбассу из Минска.

Кроме того, мы сообщали, что белорусы смогут въезжать в Украину, несмотря на закрытие границ для иностранцев.