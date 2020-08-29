Группа Brutto Nostra и ее лидер Сергей Михалок, которого недавно президент Украины Владимир Зеленский наградил званием заслуженного артиста, требуют проведения новых выборов в Беларуси.

Соответствующее видеообращение появилось на YouTube-канале группы.

По словам Михалка, он и его соратники не признавали результаты президентских выборов начиная еще с 2010 года.

"Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах", - заявил музыкант.

Михалок также выразил мнение, что в новых выборах могут участвовать много кандидатов из разных сфер, в том числе и профессиональные политики.

"Лично я считаю, что хорошими кандидатами будут те люди, которые на протяжении многих лет своими делами, словами, поступками, идеями и трудом доказывали, что они являются патриотами Беларуси и хотят, чтобы Беларусь была свободной, независимой, процветающей европейской страной", - добавил артист.

В качестве примера музыкант назвал лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, руководителя "Свободного театра" Николая Халезина, музыканта Лявона Вольского, вокалиста и экс-боксера Виталия Гуркова. По его словам, список можно продолжить: "Пускай будет много кандидатов и пускай победит достойный".

Музыкант также обратился, как он выразился, к "бешеным псам".

"Я считаю, что те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг, кто избивал своих кормильцев, должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой. Гони быков - вернецца воля. Жыве Беларусь!" - резюмировал Михалок.

Видео: YouTube/ BRUTTO NOSTRA

Напомним, ранее фанаты Михалка недоумевали по поводу его молчания касательно актуальных событий в его родной стране, которое длилось на протяжении трех дней с начала массовых протестов. Однако уже 12 августа музыкант опубликовал новый клип, которым подтвердил свои оппозиционные настроения по отношению к действующему руководству республики.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Запорожье встретился с лидером групп "Ляпис-98" и Brutto Сергеем Михалком и сделал с ним совместное фото.