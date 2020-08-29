В социальной сети TikTok появился новый челлендж, в котором пользователей призывают удалять родинки при помощи подручных средств.

Об этом сообщает The Sun.

Так, врачи выступили с предупреждением, что попытка избавиться от родинок в домашних условиях чревата кровотечениями, а также заражением инфекциями и другими заболеваниями.

Специалисты утверждают, что для такой процедуры обязательно необходимо медицинское вмешательство, поэтому врачи призвали пользователей не принимать участие в данном эксперименте.

В TikTok распространился новый челлендж. Фото: thesun.co.uk

Ранее "Страна" писала о том, что впервые названо количество пользователей социальной сети TikTok в мире и в США.

Также мы сообщали, что TikTok официально подала иск против Трампа.

Напомним, что согласно указу Трампа, подписанному 6 августа, по истечении 45 дней после даты его опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США, с компанией ByteDance Ltd., которая является владельцем TikTok.