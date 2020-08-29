В английском городе Шеффилд 35-летняя Сара Баррасс, которую работники социальных служб характеризовали как примерную мать, убила двух сыновей и готовила покушение еще на четырех своих детей, которых родила от сводного брата, 39-летнего Брэндона Мачина.

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует британский таблоид Daily Mail.

Сообщается, что по данным органов опеки, женщина просто помогала своему родственнику, однако позже выяснилось, что он был отцом ее детей. В отчете социальных служб нет какой-либо информации касательно того, что действия Баррасс можно было предугадать.

В прошлом году суд установил, что к убийству двух детей причастны их родители. Позднее выяснилось, что Баррасс и Мачин хотели убить остальных четверых своих детей - они пытались отравить их лекарствами. Когда этот план не сработал, пара попыталась утопить одного из детей в ванной.

Суд приговорил Баррасс и Мачина к пожизненному сроку лишения свободы, обжаловать который они смогут не менее чем через 35 лет.

Напомним, недавно в Киеве подросток пытался убить родную тетю и ее 4-летнего сына.

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