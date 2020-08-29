Киевские силовики расследуют поджог автомобиля народного депутата от фракции "Слуга народа" Гео Лероса. Сейчас ведется изучение записей с камер наблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас полиция проводит осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями инцидента. Событие уже зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

В Киеве сожгли машину нардепа. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, о том, что нардепу подожгли машину, стало известно вчера вечером. Сам парламентарий опубликовал кадры с места инцидента, но какие-либо подробности рассказывать не стал.

Отметим, что нардепа Лероса связывают с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. Ранее он также лишился электроавтомобиля "Тесла" из-за пожара. Основная версия - поджог, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Богдан обвиняет власть, однако есть и другие версии.