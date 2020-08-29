По состоянию на утро субботы, 29 августа, коронавирус подтвердился у 2 481 граждан Украины. Общее число зараженных увеличилось до 116 978 человек. Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны.

Вчера, 28 августа, было плюс 2 438 заболевших, этот показатель тоже был антирекордом.

В период с начала эпидемии в Украине скончались 2 492 граждан Украины. За последние 24 часа умер 41 пациент. Выздоровели 56 138 жителя страны (+1055). Число активных случаев болезни увеличилось до 58 348 человека. За сутки показатель вырос на 1 385 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин закрыл границы для иностранцев уже с пятницы, 28 августа.

Так же добавим, что Китай разрешил испытать на людях вакцину из насекомых.