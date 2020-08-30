В Одессе радикалы напали на участников марша за права ЛГБТ, однако многочисленная полиция оттеснила их от участников шествия. Пострадал один правоохранитель, которому проломили голову.

Об этом сообщает "Одесса Медиа".

Так, националисты преследовали участников акции в поддержку людей гомосексуальной ориентации, которые шествовали от памятника Дюку до городской мэрии. Полиция быстро отреагировала на провокацию и вступилась за представителей правозащитной организации.

По итогам столкновения радикалов с полицией пришлось госпитализировать одного представителя правопорядка с разбитой головой, в результате задержали около двух десятков нападавших.

Напомним, во время "Марша равенства" в Киеве за права ЛГБТ бульвар Шевченко разделили несколько рядов полиции. Возле красного корпуса стояли националисты, которые стали на маршруте следования геев и таким образом перекрыли им дорогу.

Как сообщала "Страна", пикет с участием представителей различных организаций состоялся возле ГУ Нацполиции в Харьковской области, участники которого требовали освободить трех активистов, задержанных 15 сентября после марша "ХарьковПрайд".