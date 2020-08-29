В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ политически мотивировано. По словам прес-службы, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В Бюро говорят, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументировано разговоры об правосудии в Украине, в том числе и об решениях КСУ.

"КСУ лишил НАБУ права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил топчиновниковот уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое расследовали детективы НАБУ. На очереди рассмотрение судьями КСУ представление нардепов о якобы неконституционности создания Национального Бюро", - говорится в заявлении.

При этом в НАБУ считают, что решение КСУ не ведет к увольнению Сытника.

"Заметим, что несмотря на признание КСУ указа Президента о назначении Артема Сытника Директором НАБУ неконстутиционным, оно не предполагает его автоматического увольнения. Закон Украины "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решение Конституционного Суда среди них нет", - заявила прес-служба.

Напомним, Конституционный суд Украины (КС) опубликовал принятое в пятницу, 28 августа, решение признании неконституционным указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В суд по поводу законности назначения обращались несколько депутатов, в том числе "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук из "Оппоплатформы" и другие. Они посчитали, что экс-президент Петр Порошенко, назначив директора НАБУ в апреле 2015 года, вышел за рамки своих конституционных полномочий, в результате Конституционный суд удовлетворил их ходатайство.

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