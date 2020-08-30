В полтавском гипермаркете покупатель снял на видео мужчину, который спит без обуви в морозилке для продуктов.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Украина в шоке".

"Человек пельмень. В полтавском гипермаркете Metro покупатели обнаружили мужчину, который так устал от жары, что решил вздремнуть в морозильнике с пельмешками", - указано в сообщении.

На ролике мужчина неопределенного возраста лежит под стеклом морозилки с грязными ногами, сняв перед этим обувь и закрыв отверстие, чтоб не выпускать холод.

Как поступила с нарушителем санитарных норм хранения продуктов питания администрация магазина, неизвестно.

Напомним, команда спасения животных в одном из продуктовых магазинов Киева поймала кота, который проник в помещение и спрятался за морозильной установкой, чтобы воровать сосиски.

Как сообщала "Страна", задержанный грузовик с морозильной камерой, внутри которой были нелегалы, по документам вез в Украину яблоки несколько суток. Фуру даже опломбировали.