В США впервые в стране зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом нового типа. До этого повторное заражение обнаружили в Гонконге.

Об этом сообщает The New York Times.

Повторно Covid-19 заразился 25-летний житель города Рино (штат Невада), при этом заболевание протекает в тяжелой форме. Впервые американец почувствовал недомогание в марте, тест на коронавирус показал положительный результат.

В конце мая мужчина вновь обратился к врачам, и на рентгеновским снимке легких врачи обнаружили следы, характерные для заражения коронавирусом. Между двумя заражениями прошло 48 дней.

После первого выздоровления медики не проверяли его кровь на антитела к Covid-19. После повторного заражения их наличие удалось зарегистрировать.

Директор лаборатории в штате Невада Марк Пандори заявил, что в настоящее время неизвестно, почему во второй раз заболевание протекает тяжелее. Он предположил, что это может быть связано с биологическими причинами. Также эксперты высказывают догадки, что у пациента не выработались антитела после первого заражения или что его иммунный ответ был подавлен большой дозой вируса во второй раз.

По данным на 28 августа, в мире насчитывается более 24,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 833 тысяч скончались, еще 16 миллионов выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США - там вирусом заражены 5,9 миллиона человек, более 180 тысяч скончались.

Напомним, несколько пациентов в Ивано-Франковске, которые ранее выздоровели от коронавируса, снова заболели Covid-19.

Как сообщала "Страна", китайские ученые исследовали, как долго держится иммунитет у перенесших коронавирусную инфекцию. Выяснилось, что через восемь недель у большинства людей уровень антител значительно снижается. Особенно быстро это происходит у бессимптомных пациентов - у 40% из них антитела вовсе перестают выявлять.