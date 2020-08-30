На вечере Республиканской партии в США Мелания Трамп в платье хаки не слишком тепло провела взглядом дочь супруга Иванку Трамп, которой сначала улыбнулась.

Ее реакция на появление Иванки оказалась такой яркой, что в социальных сетях продолжают обсуждать и шутить над выражением лица первой леди.

Соответствующие видео появилось в Twitter после трансляции по телевидению.

"Это было так странно. Презрение, которое она испытывает к Иванке, - это все мы. Будь лучше", - отметила в подписи автор ролика.

Традиционно считается, что несмотря на декларируемые публично мир и согласие, на самом деле между женщинами натянутые отношения.

Яркая реакция последовала после появления 38-летней дочери Дональда Трампа Иванки на лужайке перед Белым Домом сразу перед тем, как президент объявил о выдвижении своей кандидатуры на грядущих выборах от Республиканской партии.

В США прошел национальный съезд Республиканской партии, на котором Дональд Трамп был утвержден кандидатом в президенты на предстоящих выборах. В числе выступавших на лужайке перед Белым домом была и 38-летняя дочь главы государства Иванка Трамп, которая вышла, чтобы представить своего отца перед его заключительной речью.

Дочь Трампа от предыдущего брака вышла на трибуну, чтобы сказать слово перед заключительной речью отца, рядом присутствовали остальные дети президента.

"Есть кто-то, кого Мелания не ненавидит?", "Хотела бы я посмотреть, какое лицо состроила Иванка, что спровоцировало такую реакцию Мелании...", "Какая невероятно чуднАя семья!", - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Напомним, в тот вечер Мелания Трамп надела платье цвета хромакей, который используется для наложения видеоэффектов, что вылилось в огромное количество шуток в интернете - пользователи приделывали на одежду первой леди пиццу, торговые марки, лицо Джо Байдена, прогноз погоды и многое другое.

Как сообщала "Страна", в День независимости США, 4 июля, в Словении подожгли деревянную статую американской первой леди Мелании Трамп, установленную в окрестностях Севницы в июле 2019 года.