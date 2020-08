На вечере Республиканской партии в США Мелания Трамп в платье хаки не слишком тепло провела взглядом дочь супруга Иванку Трамп, которой сначала улыбнулась.

Ее реакция на появление Иванки оказалась такой яркой, что в социальных сетях продолжают обсуждать и шутить над выражением лица первой леди.

Соответствующие видео появилось в Twitter после трансляции по телевидению.

"Это было так странно. Презрение, которое она испытывает к Иванке, - это все мы. Будь лучше", - отметила в подписи автор ролика.

Традиционно считается, что несмотря на декларируемые публично мир и согласие, на самом деле между женщинами натянутые отношения.

Яркая реакция последовала после появления 38-летней дочери Дональда Трампа Иванки на лужайке перед Белым Домом сразу перед тем, как президент объявил о выдвижении своей кандидатуры на грядущих выборах от Республиканской партии.

Дочь Трампа от предыдущего брака вышла на трибуну, чтобы сказать слово перед заключительной речью отца, рядом присутствовали остальные дети президента.

