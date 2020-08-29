В Борисполе нашли похищенную на заправке 4-х летнюю девочку. Фото
В Борисполе на территории автозаправки неизвестный мужчина похитил ребенка. Он взял четырехлетнюю девочку Елизавету Колисниченко на руки и исчез на машине КІА Черато белого цвета.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
По всей области полицейские ввели план "Перехват". Девочку достаточно быстро нашли в Борисполе, где она и была похищена. О похитителе не сообщается.
Фото: dtp.kiev.ua
"Разыскиваемый автомобиль найден в Борисполе. К счастью, с ребенком все хорошо. Обстоятельства происшествия устанавливаются следователями", - говорится в новом сообщении группы в Facebook.
Ранее "Страна" писала, что в Подмосковье похитили сына известного адвоката, его нашли в наручниках посреди поля.
Также мы рассказывали, что под Харьковом похитили мужчину и требовали 20 тысяч долларов.