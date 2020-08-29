Под Киевом в Борисполе похитили ребенка. Фото: dtp.kiev.ua

В Борисполе на территории автозаправки неизвестный мужчина похитил ребенка. Он взял четырехлетнюю девочку Елизавету Колисниченко на руки и исчез на машине КІА Черато белого цвета.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

По всей области полицейские ввели план "Перехват". Девочку достаточно быстро нашли в Борисполе, где она и была похищена. О похитителе не сообщается. 

Под Киевом в Борисполе похитили ребенка

Фото: dtp.kiev.ua

"Разыскиваемый автомобиль найден в Борисполе. К счастью, с ребенком все хорошо. Обстоятельства происшествия устанавливаются следователями", - говорится в новом сообщении группы в Facebook. 

Под Киевом в Борисполе похитили ребенка

Под Киевом в Борисполе похитили ребенка

Ранее "Страна" писала, что в Подмосковье похитили сына известного адвоката, его нашли в наручниках посреди поля.

Также мы рассказывали, что под Харьковом похитили мужчину и требовали 20 тысяч долларов.

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