Индия побила суточный рекорд по количеству обнаруженных зараженных коронавирусом. За сутки атипичную пневманию выявили более чем у 77 тысяч жителей Индии.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные минздрава республики.

Так, по информации министерства, число зараженных коронавирусом в стране к вечеру 28 августа достигло 3,39 млн человек, а число летальных исходов за последние дни вышло на первое место в мире - более 1 тыс. человек в сутки.

Отмечается, что жертвами инфекции уже стали около 63 тыс. индийцев. Выздоровели после заражения около 2,7 млн человек.

Как пишет издание, ситуация с пандемией в Индии осложняется недостаточным количеством тестирования из-за ограниченности ресурсов медучреждений в сельской местности.

Ранее "Страна" писала, что Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев.

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