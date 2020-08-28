Еще два Су-27 поднимались сегодня в воздух для перехвата американского бомбардировщика B-52 над Черным морем.

Об этом информирует RT со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США", — указано в сообщении.

Отмечается, что после разворота американского самолёта от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Кроме того, как говорится в сообщении РИА Новости, над Балтикой Су-27 перехватывал самолеты-разведчики США, Швеции и Дании, в результате чего нарушения российской границы не было допущено.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинский истребитель снес знак рекомендованной скорости на трассе Киев-Чоп и улетел с ним в небо.

Также мы публиковали видео, как российский истребитель перехватил над Черным морем самолет-разведчик США.