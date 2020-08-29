Получасовая речь в поддержку Дональда Трампа в исполнении его жены Мелании Трамп на съезде республиканцев все еще обсуждается, как стане однопартийцев действующего президента США, так и в среде противников - демократов.

Содержание ее мало тронуло сердца опытных политиков, но форма оставила неизгладимое впечатление. Дело в том, что первая леди вышла в свет в костюме, который по цвету и фасону похож на военную униформу. В этом увидели скрытое послание перед началом второй в ее карьере президентской кампании: Мелания идет на войну!

Фотографы запечатлели первую леди США во время выступления на съезде Республиканской партии едва ли не в военной форме.

Костюм бренда Alexander McQueen за полторы тысячи долларов цвета хаки позднее сравнили с формой Северной Кореи и Кубы времен Фиделя Кастро. Политологи считают, что выбор такой одежды скорее был обусловлен желанием помочь Трампу завоевать симпатии у молодых людей левых взглядов, чьи позиции традиционно далеки от республиканцев.

"Невидимый враг COVID-19 пронесся по нашей прекрасной стране и поразил всех нас. Я искренне сочувствую всем, кто потерял близких, и я молюсь за тех, кто болен или страдает", - заявила Мелания с трибуны.

В свою очередь, креативный директор бренда Сара Бертон утверждает, что коллекция символизирует воинственность сильных женщин, а с военной формой она никак не связана.

Напомним, в День независимости США, 4 июля, в Словении подожгли деревянную статую американской первой леди Мелании Трамп, установленную в окрестностях Севницы в июле 2019 года.

Как сообщала "Страна", известная американская порнозвезда Сторми Дэниелс выиграла очередной раунд в своей многолетней тяжбе с Дональдом Трампом. Высший суд Лос-Анджелеса принял решение, что президент должен оплатить расходы порнодивы на адвокатов в размере 44 100 долларов.