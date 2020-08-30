Супруга президента США Мелания Трамп сменила воинственное платье цвета хаки и надела на прощальную вечеринку съезда Республиканской партии ярко-зеленое фирменное платье, однако его оттенок слишком похож на хромакей - ярко-зеленый или синий фон, который используют для добавления видеоэфектов, что тут же отметили в социальных сетях. И не преминули воспользоваться подарком.

Об этом сообщает New York Post.

Так, на встрече первая леди США надела ярко-зеленое платье из плиссированной ткани бренда Valentino за 2,7 тысяч долларов с тонким ремнем, который, впрочем, не помешал энтузиастам добавить интересные эффекты.

Некоторые интернет-пользователи сразу добавили на видео изображение Джо Байдена, другие транслировали прогноз погоды, слоганы "Черного Майдана" и многое другое.

"Как создатель мемов я очень счастлива видеть Меланию Трамп в цветном зеленом платье!", "Мелания Трамп не могла решить, какое платье надеть, поэтому она надела зеленый хромакей, чтобы позволить Twitter выбрать за нее", "Мелания пожалеет, что надела на себя хромакей", писали в соцсетях пользователи под соответствующими роликами.

Everyone will be talking about Melania's dress after this is all over. #RNC2020 pic.twitter.com/KosqGenMwc — Scott Brown (@ScottBrownDC) August 28, 2020

Напомним, в День независимости США, 4 июля, в Словении подожгли деревянную статую американской первой леди Мелании Трамп, установленную в окрестностях Севницы в июле 2019 года.

Как сообщала "Страна", 49-летняя Мелания Трамп, первая леди США, из-за пандемии коронавируса старалась не появляться на публике. Все официальные мероприятия жена Дональда Трампа отменила и активничала только в социальных сетях. Однако накануне она В=вместе с 73-летним президентом США она отметила Международный день Земли (в этом году его отметили в 50-й раз). В честь этого президент и его супруга посадили клен на южной лужайке около Белого дома.