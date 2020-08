Супруга президента США Мелания Трамп сменила воинственное платье цвета хаки и надела на прощальную вечеринку съезда Республиканской партии ярко-зеленое фирменное платье, однако его оттенок слишком похож на хромакей - ярко-зеленый или синий фон, который используют для добавления видеоэфектов, что тут же отметили в социальных сетях. И не преминули воспользоваться подарком.

Об этом сообщает New York Post.

Так, на встрече первая леди США надела ярко-зеленое платье из плиссированной ткани бренда Valentino за 2,7 тысяч долларов с тонким ремнем, который, впрочем, не помешал энтузиастам добавить интересные эффекты.

Некоторые интернет-пользователи сразу добавили на видео изображение Джо Байдена, другие транслировали прогноз погоды, слоганы "Черного Майдана" и многое другое.

"Как создатель мемов я очень счастлива видеть Меланию Трамп в цветном зеленом платье!", "Мелания Трамп не могла решить, какое платье надеть, поэтому она надела зеленый хромакей, чтобы позволить Twitter выбрать за нее", "Мелания пожалеет, что надела на себя хромакей", писали в соцсетях пользователи под соответствующими роликами.

Everyone will be talking about Melania's dress after this is all over. #RNC2020 pic.twitter.com/KosqGenMwc