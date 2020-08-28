Народному депутату от правящей фракции "Слуга народа" подожгли автомобиль. Он пока только сообщил о факте преступления, но не рассказал подробностей о том, что произошло.

Об этом сам политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мне подожгли машину, это п@здец", - рассказал Гео Лерос.

Отметим, что нардепа Лероса связывают с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. Ранее он также лишился электроавтомобиля "Тесла" из-за пожара. Основная версия - поджог, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Богдан обвиняет власть, однако есть и другие версии.

Напомним, 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.