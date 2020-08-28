Несколько десятков тысяч человек собрались у мемориала Линкольну в Вашингтоне на шествие за гражданские права и против полицейского насилия в отношении афроамериканцев.

Об этом информирует РИА Новости.

Люди митингуют за гражданские права афроамериканцев после очередного случая стрельбы.

Напомним, 26 августа в США произошло очередное ЧП с чернокожим. В городе Кенош (штат Висконсин - Ред.) афроамериканец Джейкоб Блэйк пытался разнять двух поссорившихся женщин, но в дело вмешалась полиция и открыла огонь. В итоге чернокожий угодил в больницу и оказался парализован ниже пояса.

Баскетболисты объявили бойкот НБА в знак протеста против убийств афроамериканцев.

Так, 26 августа, в парах "Милуоки" - "Орландо", "Оклахома" - "Хьюстон" и "Лейкерс" - "Портленд" должны были пройти пятые матчи серий первого раунда, однако поединки не состоялись. Игроки просто отказались выходить на площадку в знак протеста.