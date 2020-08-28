Украинский истребитель во время приземления на международной трассе "Киев-Чоп" снес дорожный знак.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что это были учения. "Участок автодороги переоборудовали в взлетно-посадочную полосу, а машины пускали в объезд. Пилот "сушки" зацепил указатель воздухозаборником. Далее, уже вместе со знаком, который информировал о рекомендуемой скорости 90 километров в час, поднялся в небо", - говорится в сюжете.

В службе автодорог Ровенской области сообщили, что за год на трассе сносят несколько дорожных знаков, но обычно это делают машины, а не истребители. И проблемы в этом не видят и обещают вскоре установить новый знак.

Ранее "Страна" рассказывала, что в США разбился истребитель F-16, но пилот успел катапультироваться.

Еще мы информировали, что в Беларуси проведут военные учения у литовской границы из-за угрозы НАТО.