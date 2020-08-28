Судье в Бердичеве в который раз пришлось отложить заседание по делу 41-летнего мужчины, который по неосторожности убил собственного отца, из-за стабильно нетрезвого состояния подозреваемого.

Об этом сообщает rio-berdychiv.

Так, подозреваемый отказывается явиться в суд добровольно, поэтому судье пришлось обязать полицию доставить его в зал правосудия, однако каждый такой раз заканчивался освидетельствованием явно выпившего человека, после чего подозреваемого отпускали, так как в таком состоянии он не может полноценно осознавать происходящее.

Последний такой привод состоялся 20 августа, после чего заседание вновь отложили на 4 сентября. Примечательно, что брать под стражу убийцу никто не собирается - такое постановление не поступало, как и ходатайство об избрании меры пресечения в целом.

Известно, что еще в сентябре 2019 года подозреваемый житель Бердичева поссорился с родителями в состоянии алкогольного опьянения, толкнул отца и сбросил с лестницы подъезда. Родитель ударился головой о выступ, что привело к смертельной травме головы.

Напомним, в Хмельницком нетрезвая женщина пробила дно биотуалета во время секса и погрузилась в отходы.

Как сообщала "Страна", в центре Киева пьяный водитель устроил множественное ДТП. Он пытался скрыться от патрульных и разбил пять автомобилей на улице Антоновича.