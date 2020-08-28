В судорогах и луже крови полтора часа женщина пролежала под стенами мэрии Фастова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ей пытались помочь десятки людей, которые неоднократно звонили в скорую, но медики на вызов так и не прибыли. "Травмированную повезли в больницу полицейские. А через трое суток она умерла", - говорится в сюжете.

Пострадавшая в тот день шла платить за коммуналку, но ей стало плохо прямо в центре Фастова. Она упала и ударилась головой о бордюр.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве пьяный водитель мусоровоза наехал на мать с ребенком. Женщина от травм умерла.

Также мы писали о том, что в центре Киева смуглый мужчина нападает на женщин в подъездах.