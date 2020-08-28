Истица просила суд, в частности, взыскать с работодателя средний заработок за вынужденный прогул из-за несвоевременного возврата трудовой книжки и средний заработок за время задержки выплаты причитающихся при увольнении сумм.

Как информирует пресс-служба Верховного суда, местный суд удовлетворил иск частично, взыскал с работодателя в пользу истицы сумму среднего заработка за задержку трудовой книжки, в удовлетворении остальных исковых требований отказал.

В целом согласившись с таким решением, апелляционный суд увеличил сумму средств, подлежащих взысканию с ответчика за несвоевременную выдачу трудовой книжки.

Коллегия судей Гражданского суда ВС изменила решения предыдущих судов, увеличив период, за который нужно взимать средний заработок.

Анализ ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 116 КЗоТ дает основания для вывода, что обязанность работодателя по выплате среднего заработка за время задержки расчета при увольнении наступает при невыплате по его вине причитающихся работнику сумм в сроки, указанные в ст. 116 КЗоТ, при этом определяющими являются такие юридически значимые обстоятельства, как невыплата причитающихся работнику сумм при увольнении и факт проведения с ним окончательного расчета.

Непроведение по вине собственника или уполномоченного им органа расчета с работником в указанные сроки является основанием для ответственности, предусмотренной ст. 117 этого Кодекса, то есть выплаты работнику его среднего заработка за все время задержки по день фактического расчета.

Кроме того, согласно ч. 5 ст. 235 КЗоТ Украины в случае задержки выдачи трудовой книжки по вине собственника или уполномоченного им органа работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.

Итак, положениями статей 117, 235 КЗоТ Украины предусмотрена ответственность работодателя в виде взыскания среднего заработка за время одного и того же прогула работника для компенсации ему потерь от неполучения зарплаты или невозможности трудоустройства.

Однако за нарушение трудовых прав работника при одном увольнении невозможно одновременное применение взыскания среднего заработка как по ст. 117 КЗоТ Украины, так и по ст. 235 КЗоТ Украины, то есть двойное взыскание среднего заработка, поскольку это будет несоизмеримо с правами работающего работника, который получает одну зарплату.

При этом заслуживают внимания доводы кассационной жалобы в части периода взыскания среднего заработка с учетом того, что трудовую книжку истица получила 30 мая 2018, а 5 июня 2018 ей выплачена компенсация за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска. Период, за который следует взыскать средний заработок составляет с 26 февраля по 5 июня 2018 включительно, то есть 67 дней, а не 62 дня, как отметили суды.

Ранее в Гоструда сообщили, у кого в первую очередь будут искать неоформленных работников.

Также мы писали, как в Украине получить денежную компенсацию вместо отпуска.