Конституционный суд сегодня поставил точку еще по одному важному делу - признал карантинные ограничения зарплат госслужащих и судей незаконными.

Напомним, что 13 апреля нынешнего года Рада проголосовала за изменения к закону о госбюджете, которым предусматривается ограничение в размере 10 минимальных зарплат для работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы и органы местного самоуправления). Этим же законом было ограничено и вознаграждение судьям, судьям Конституционного суда, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей. То есть все чиновники и судьи, пока не закончится карантин, не могли получать более 47 тысяч гривен зарплаты в месяц.

В конце мая нынешнего года Верховный суд обратился в Конституционный суд с представлением, в котором, в частности, отмечал, что такие карантинные ограничения по выплатам не соответствуют Конституции. Дело в том, что значительнее всего изменения в бюджет затронули как раз непосредственно судей Верховного Суда, в котором до карантина средний размер ежемесячного вознаграждения был 150 до 280 тысяч гривен.

И с доводами коллег из Верховного суда КС согласился.

Как говорится в решении Конституционного Суда, признаны не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения:

частей первой, третьей статьи 29 Закона № 294;

абзаца девятого пункта 2 раздела II "Заключительные положения" Закона № 553.

В этих положениях как раз и идет речь о карантинных ограничениях выплат.

По решению КС, указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения. То есть, уже с пятницы, 28 августа.

Примечательно, что Конституционный Суд отдельно прописал, словно в назидание на будущее, что заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц органов законодательной и судебной власти поставлены в зависимость от исполнительной власти, а это недопустимо. А всякие ограничения можно применять только в момент чрезвычайного или военного положения. Но ни то, ни другое в стране не объявлены.

Президент общественной организации "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке" Денис Невядомский поясняет "Стране" внутреннюю подоплеку такого решения Конституционного суда.

Дело в том, что буквально две недели назад коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда отклонила кассационную жалобу бывшего председателя и экс-судьи Конституционного Суда Станислава Шевчука, который оспаривал свое увольнение.

Таким образом, Шевчук лишился возможности вернуться в кресло судьи КСУ.

"Это был элементарный сговор Верховного суда и Конституционного суда: "Вы - нам, мы - вам". Верховный суд идет навстречу Главе Конституционного суда Тупицкому, отклоняя кассацию Шевчука. А Конституционный суд возвращает и себе, и судьям Верховного суда докарантинные зарплаты. То есть, это такой достаточно страшный для любой демократической страны междусобойчик, консенсус судов разной юрисдикции, которые могут делать для себя все, что захотят. А что получает в итоге народ Украины? Нас снова "сделали вместе" и больше нет никаких ограничений для их заоблачных зарплат самим себе", - поясняет Невядомский.

Но кроме того, что свою докарантинную зарплату отвоевали сами судьи, теперь не будет преград и при установлении размера вознаграждений чиновникам всех мастей, и, соответственно, и членам набсоветов госкомпаний.

Напомним, что в последнем Меморандуме о кредите ЕС, в котором Украина берет на себя много обязательств, содержится норма о возвращении высоких зарплат членам набсоветов.

На время карантина члены набсоветов не могли получать больше 47 тысяч гривен. В то время как до карантина их выплаты производились согласно специальному постановлению Кабмина №668, в котором предусмотрено, что базовое вознаграждение члену Набсовета госкомпании с долей акций более 50% и оборотом от 4 миллиардов - должно составлять не более 1 370 000 гривен в год. Это в среднем по 115 тысяч в месяц. Но это только голая ставка. Еще предусмотрено до 30% разных надбавок: за работу в комитетах Набсовета и просто за работу в этом органе. Плюс 20% за руководство Набсоветом. Таким образом, часто их вознаграждение достигало 300-500 тысяч гривен в месяц и выше.

Чтобы вернуть им заоблачные выплаты летом Зеленский уже пытался протянуть через парламент специальный законопроект, который сам же и отозвал из-за общественного возмущения.

Денис Невядомский обращает внимание, что за это решение голосовали, в том числе, и судьи, которые назначены были уже при новой власти. А значит – оно полностью согласовано с Банковой.

И теперь, как сказал "Стране" политолог Вадим Карасев, пункт Меморандума по кредиту ЕС уже можно считать практически выполненным.

"Теперь будет просто реализовать обязательство Украины по повышению зарплат менеджерам госкомпаний. Уже не нужно будет принимать никакой отдельный закон, протаскивать его через Раду, выслушивать там критику, уговаривать депутатов и так далеее, - говорит "Стране" Карасев. - Теперь Офис президента теперь сможет обосновать повышение зарплат членам всех этих набсоветов уже не давлением Запада, а правовым решением украинского Конституционного суда. Все в доле и все выиграли. Кроме рядовых украинцев".

В Раде ждут иски в суды

Но и это еще не все сюрпризы, которые таит в себе решение Конституционного суда.

"Ждём массовые иски в суд от "обиженных" чиновников с требованием произвести компенсацию", - уже спрогнозировал народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа").

Как говорит "Стране" экономист Александр Охрименко, несмотря на то, что решение Конституционного суда не имеет прямого действия и не обязывает органы госвласти или госкомпании сразу же выплачивать своим сотрудникам или членам набсовета докарантинную зарплату, нельзя исключать, что многие из них действительно обратятся в суды и попытаются вернуть то, что недополучили за 4,5 месяца.

"Порядка 40-50 миллионов в месяц бюджет экономил на этих выплатах, таким образом 150-200 миллионов гривен за весь карантин они не дополучили. Конечно, все массово не пойдут в суды, но какие-то принципиальные чиновники будут судиться за свои зарплаты до хрипоты", - говорит "Стране" Охрименко.

Но и это еще не все.

Дело в том, что Конституционный суд в этом же решении признал не соответствующими Основному закону положения, которыми приостановили на время карантина возможность списания денег с государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

То есть, все это время действовал мораторий на выплаты по решениям судов. А теперь взыскивать присужденные выплаты снова можно. Особенно актуальным это решение окажется для десятков люстрированных чиновников, которые уже через суды добились своего восстановления в должностях и выплаты им компенсаций за время вынужденного простоя.

Люстрированный и восстановленный в своей должности прокурор Олег Подгайный в разговоре со "Страной" отметил, что и он, и многие его коллеги "по люстрации" приветствуют это решение КС, ведь теперь они смогут получить свои многотысячные выплаты, которые им присудили суды за период, когда они не могли занимать свои должности из-за люстрации, и которые ответчики не выплачивали, ссылаясь на мораторий.