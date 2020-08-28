Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото стаи осоедов и аистов, которые уже начинают мигрировать на юга на фоне приближающейся осени.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Мигрируют осоеды. И не только. Конец августа, время миграций одной из хищных птиц, которые рано улетают, - осоеды. Свое название этот пернатый получил потому что действительно разрушает гнезда ос и ест их личинки. Эти птицы будут мигрировать у нас на севере еще до второй половины сентября", - указано в сообщении.

Сотрудники заповедника отметили, что 27 августа зафиксировали прямо над офисом научного отдела первую стаю перелетных осоедов из 14 особей. После этого эксперты в тот же день увидели также стаю мигрирующих черных и белых аистов.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника опубликовали фотографии трех новых видов птиц, которых редко можно увидеть в Украине. Эти пернатые отдыхают вблизи водоемов.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о цветке, который наверняка многие встречали, но не все знают, как он называется. Это сусак зонтичный.