Вечером в четверг, 27 августа, в центре Киева пьяный водитель устроил множественное ДТП. Он пытался скрыться от патрульных и разбил пять автомобилей на улице Антоновича.

Об этом сообщает патрульная полиция столицы.

В сообщении говорится, что патрульные Голосеевского района заметили автомобиль Mercedes, который остановился в полосе для общественного транспорта, после чего начал ездить вперед-назад на глазах у полицейских.

Фото: Патрульная полиция

Патрульные подошли к машине для того, чтобы проверить документы у водителя, и заметили у него признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Водитель попытался уехать от патрульных, оставив им свои документы. На большой скорости он столкнулся с двумя проезжающими мимо машинами, после чего, проехав до перекрестка, врезался в еще два припаркованных автомобиля.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Проходить освидетельствование на состояние опьянения 46-летний водитель отказался", - сообщили в полиции.

На водителя патрульные составили протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст.122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и вынесли постановление ч.3 ст.122 (остановка в полосе общественного транспорта) КУоАП.

Фото: Патрульная полиция

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