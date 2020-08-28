Медики из берлинской клиники Charité, в которой лечится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, запросили помощи у военных экспертов, чтобы выяснить, был ли он отравлен химическим оружием.

Об этом в пятницу, 28 августа, со ссылкой на анонимные источники сообщает немецкий Spiegel.

По информации журналистов, у военных есть токсикологическая лаборатория в Мюнхене, где работают лучшие специалисты по ядам. Также медики запросили данные в британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Кроме того сообщается, что канцлер Германии Ангела Меркель очень обеспокоена состоянием здоровья Навального. Она ежедневно получает информацию о самочувствии оппозиционера.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. Омские врачи не давали разрешение на его транспортировку заграницу на лечение. 22 августа его все-таки доставили из Омска в Берлин.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера. Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального.

На данный момент Навальный до сих пор находится в искусственной коме.