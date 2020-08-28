В Киеве могут снова закрыть метро и запретить работу общественного транспорта из-за коронавируса. Это случится в том случае, если больницы окажутся не в состоянии оказывать помощь зараженным.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в комментарии "Радио Свобода".

По словам главы Киева, власти будут вынуждены переходить к ограничениям при наличии вспышки заболеваемости. Тем не менее такие шаги будут предприняты исключительно из-за заботы о здоровье и жизни людей.

В то же время, Кличко не ответил, будет ли закрываться метро в Киеве, если правительство отнесет столицу к "красной" зоне.

"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, чувствуют и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было... Что означает взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей будет меньше количества пациентов", - сказал мэр столицы.

Ранее "Страна" писала, что Кличко предлагает Кабмину обязать контактировавших с больными Covid-19 устанавливать приложение "Дій вдома".

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