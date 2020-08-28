В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) считают, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника не означает прекращения его полномочий директора ведомства.

Об этом в пятницу, 28 августа, заявил первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава в комментарии РБК-Украина.

"Сытник - директор. Мы считаем что решение (КСУ - Ред.) не имеет обратной силы. Чтобы уволить Артема Сергеевича нужен указ президента. Но если он не имеет права назначать, значит и не имеет права увольнять", - сказал Углава.

Напомним, Конституционный суд Украины (КС) опубликовал принятое в пятницу, 28 августа, решение признании неконституционным указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Стоит отметить, что в суд по поводу законности назначения обращались несколько депутатов, в том числе "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук из "Оппоплатформы" и другие. Они посчитали, что экс-президент Петр Порошенко, назначив директора НАБУ в апреле 2015 года, вышел за рамки своих конституционных полномочий. Таким образом, в пятницу, 28 августа, Конституционный суд удовлетворил их ходатайство.