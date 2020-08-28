В Минздраве рассказали, при каких условиях начнут работать украинские школы с 1 сентября и в каких помещениях нужны маски. Примечательно, что учителя будут обязаны менять маски каждые три часа, в то время, как детям хватит и одной в день, но на уроках их можно будет снимать.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Обучение с 1 сентября 2020 пройдет с внедрением противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования. В соответствии с утвержденными противоэпидемических мероприятий, сотрудники допускаются к работе при условии использования средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные щиток или маски, в частности изготовленные самостоятельно) и после измерения температуры бесконтактным термометром", - указано в сообщении.

Сотрудник школы, у которого появились симптомы ОРВИ или температура тела поднялась выше 37,2 градусов, должен будет уведомить начальство, отложить обязанности и явиться к врачу. Кроме того в обязанности школьных работников будет входить следующее:

распространять среди учащихся информацию о мерах профилактики;

следить за самочувствием и здоровьем учащихся;

соблюдать правила респираторной гигиены;

менять маску каждые три часа. Работники пищеблока - маску и перчатки. До и после следует тщательно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком.

При этом руководство школ само будет принимать решение о том, закрывать на карантин один класс или все заведение в случае обнаружения коронавируса, также обязательным будет изменение графика обучения, чтобы минимизировать контакты учащихся разных классов. В здание школы также будут допускать только учеников, сотрудников и сопровождающих людей с инвалидностью.

В столовой за одним столом будет сидеть не более четырех учеников, между столами расстояние в полтора метра. Без маски или респиратора в школу не пустят, однако на уроках они не обязательны, как и для учеников младшей школы.

На всех входах в учреждения должны быть места для обработки рук антисептическими средствами. После каждого занятия необходимо проветривать помещение не менее 10 минут. После занятий нужно будет продезинфицировать поверхности: дверные ручки, столы, стулья, перила и прочее. В школе обязаны быть специальные урны для использованных СИЗ.

Также выключат питьевые фонтанчики, а перевозчики детей и персонала будут обязаны дезинфицировать салон транспортного средства после каждого использования.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, в каких регионах Украины школы не откроются для учеников с 1 сентября. Это те населенные пункты, которые попали в "красную" зону карантина. В основном учебный процесс будет дистанционным для школьников из западных регионов. Кроме того, дети не пойдут на учебу в нескольких южных регионах, которые попали в "красную" зону карантина.

Как сообщала "Страна", учебный год в украинских школах начнется с урока, посвященного безопасному обучению во время коронавирусного карантина.