Верховный Суд Украины оставил в силе решения судов предыдущих инстанций относительно гражданина Китая. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Верховный суд согласился с доводами Офиса генерального прокурора и признал наказание справедливым.

В суде доказано, что профессор Сианьского научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области.

Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи иностранной организации информации, составляющей государственную тайну Украины.

Ранее "Страна" писала, что ГБР разоблачила "крота" в СБУ, который передавал секреты в конфетах "Roshen.

Также мы рассказывали, что из Норвегии из-за шпионского скандала высылают российского дипломата.