В Украине на 10 лет посадили китайского шпиона
Верховный Суд Украины оставил в силе решения судов предыдущих инстанций относительно гражданина Китая. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж в Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
Верховный суд согласился с доводами Офиса генерального прокурора и признал наказание справедливым.
В суде доказано, что профессор Сианьского научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области.
Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи иностранной организации информации, составляющей государственную тайну Украины.
Ранее "Страна" писала, что ГБР разоблачила "крота" в СБУ, который передавал секреты в конфетах "Roshen.
Также мы рассказывали, что из Норвегии из-за шпионского скандала высылают российского дипломата.