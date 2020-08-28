В Беринговом море проходят военные учения "Океанский щит-2020", в рамках которых флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" и атомная подлодка "Омск" обстреляли ракетами морскую цель.

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует РИА Новости.

Сообщается, что гвардейский ракетный крейсер "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а экипаж "Омска" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит".

По данным российских военных обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно. К обеспечению выполнения боевого упражнения привлекались 15 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации. Всего на учениях "Океанский щит-2020" задействовано более полусотни кораблей и судов обеспечения.

Напомним, сегодня у берегов Аляски был зафиксирован серьезный инцидент. Там на поверхность всплыла стратегическая российская атомная субмарина. Подлодка поднялась на поверхность в международных водах, недалеко от морской границы США.

Ранее мы писали о том, как российский истребитель перехватил над Черным морем судно-разведчик США.