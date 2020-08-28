Черниговские коммунальщики полтора года не могли спилить аварийную березу по просьбе местного жителя. Когда они приехали на место, то спилили другое дерево и уехали.

Об этом пишет Сусиди.City.

По их сообщению, житель Корюковки в Черниговской Петр Ортяшов пожаловался на коммунальную службу. У его двора выросла береза, которая клонится ему прямо во двор и во время ветра может разрушить часть постройки.

"В прошлом году в марте 65-летний корюкивчанин подал заявку в горсовет, чтобы спилили дерево. Ждал полтора года. Наконец в пятницу, 21 августа, стало известно, что дерево спилят. Выключили свет, приехали работники КП "Благоустройство", - пишет издание.

Коммунальщики спилили не аварийное дерево возле его дома, а стройную березку возле дома соседа. А на его дереве лишь немного обрезали ветви. А второе пилить не стали потому что у них была заявка только на одно дерево.

Петр Ортяшов хочет, чтобы коммунальщики исправили свою ошибку, первый заместитель городского головы Александр Савченко пообещал, что в начале сентября ситуацию исправят.

Фото: Петр Ортяшов

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