Через полтора года жалоб под Черниговом решили спилить березу, но все равно перепутали
Черниговские коммунальщики полтора года не могли спилить аварийную березу по просьбе местного жителя. Когда они приехали на место, то спилили другое дерево и уехали.
Об этом пишет Сусиди.City.
По их сообщению, житель Корюковки в Черниговской Петр Ортяшов пожаловался на коммунальную службу. У его двора выросла береза, которая клонится ему прямо во двор и во время ветра может разрушить часть постройки.
"В прошлом году в марте 65-летний корюкивчанин подал заявку в горсовет, чтобы спилили дерево. Ждал полтора года. Наконец в пятницу, 21 августа, стало известно, что дерево спилят. Выключили свет, приехали работники КП "Благоустройство", - пишет издание.
Коммунальщики спилили не аварийное дерево возле его дома, а стройную березку возле дома соседа. А на его дереве лишь немного обрезали ветви. А второе пилить не стали потому что у них была заявка только на одно дерево.
Петр Ортяшов хочет, чтобы коммунальщики исправили свою ошибку, первый заместитель городского головы Александр Савченко пообещал, что в начале сентября ситуацию исправят.
Фото: Петр Ортяшов
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