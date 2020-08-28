Под Черниговом спилили не ту березу. Фото: Петр Ортяшов

Черниговские коммунальщики полтора года не могли спилить аварийную березу по просьбе местного жителя. Когда они приехали на место, то спилили другое дерево и уехали.

Об этом пишет Сусиди.City.

По их сообщению, житель Корюковки в Черниговской Петр Ортяшов пожаловался на коммунальную службу. У его двора выросла береза, которая клонится ему прямо во двор и во время ветра может разрушить часть постройки. 

"В прошлом году в марте 65-летний корюкивчанин подал заявку в горсовет, чтобы спилили дерево. Ждал полтора года. Наконец в пятницу, 21 августа, стало известно, что дерево спилят. Выключили свет, приехали работники КП "Благоустройство", - пишет издание.

Коммунальщики спилили не аварийное дерево возле его дома, а стройную березку возле дома соседа. А на его дереве лишь немного обрезали ветви. А второе пилить не стали потому что у них была заявка только на одно дерево. 

Петр Ортяшов хочет, чтобы коммунальщики исправили свою ошибку, первый заместитель городского головы Александр Савченко пообещал, что в начале сентября ситуацию исправят. 

Под Черниговом спилили не ту березу

 

Фото: Петр Ортяшов

Ранее мы писали, что после аварийного отключения оборудования в центре Киева остались без света две улицы

Также "Страна" рассказывала, как коммунальщики предотвратили трагедию в многоэтажке.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.