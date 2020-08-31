Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов в начале сентября появится много новых возможностей и предложений, придется выбирать из нескольких вариантов. С одной стороны это новые возможности, с другой - повышенное напряжение.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы первую неделю сентября проведут в ожидании. Это может быть либо неделя отдыха, либо вы начнете новое дело, новые отношения - и будете смотреть, как все развивается. Какие-то прежние дела, отношения, могут завершиться из-за чего вы можете ощущать легкую грусть.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов неделя станет продуктивной. Благодаря ясности мысли вы сможете разложить все по полочкам, составить стратегию, возможно, даже предвидеть какие-то события. Важно на этой неделе обращать внимание на события, быть внимательным к окружающим и тогда интуиция выведет вас на правильный путь.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут рассчитывать на то, что на этой неделе решится что-то важное. Станут известны результаты собеседования, поступления, конкурса, судебного разбирательства. Перепроверяйте поступающую информацию, есть риск, что осознанно или неосознанно, вас могут снабжать недостоверными данными.

Лев (23.07 - 23.08)

Неделя подарит Львам прилив энергии, которую хорошо потратить на интересное дело, на свое развитие, на улучшение жизни. При этом может ухудшиться взаимопонимание с окружающими. Но лучше не вступать в конфликт: он принесет разочарование и вам, и другим.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы соберут урожай с каких-то усилий, которые вы вкладывали долгое время. Поощрите себя, но без излишеств, иначе позже вы пожалеете о потраченных деньгах или лишних калориях. На этой неделе возможны поездки, путешествия, переезд. Полезным качеством будет терпение - и в отношениях с окружающими и в ожидании каких-то результатов.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов неделя будет наполнена ожиданием. Вы будете ждать удобного случая для воплощения в жизнь планов. Пока вы находитесь на паузе, можно потратить время на восстановление, отдых перед новыми свершениями. Период благоприятен для удаленной работы, командировок.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы могут оказаться в новой среде, среди нового окружения. Это может быть новая работа, дальняя поездка. Вас ждет успех в социальном плане, признание окружающих. Инициативы на этой неделе окажутся плодотворными, если вы будете решительно настроены.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов будет тянуть назад в прошлое, так что, возможно, придется погрузиться в него, чтобы изменить свое отношение к событиям, что-то отпустить. Не исключены конфликты с женщинами. На работе разгрести завалы помогут единомышленники. Также в рабочей сфере может появиться что-то многообещающее, новый проект. Успех придет к тем, кто будет трудиться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам придется адаптироваться к новым событиям, неожиданным новостям. В любом случае неделя выдастся очень насыщенной и наполненной событиями. Чтобы вас не поглотила суета, отделяйте важное от несущественного и не тратьте на это нервы и время. Не исключены сложности в общении с людьми, которые удастся пережить легче, если вы не будете стараться кому-то понравиться.

Водолей (21.01 - 20.02)

На Водолеев на этой неделе может навалиться дополнительная ответственность. Не обойдется без форс-мажоров, перемен - новая должность, новый фронт работ. Неделя может быть богата на семейные праздники, хорошие новости от родственников. Есть вероятность, что обострятся какие-то нездоровые привычки, трудно будет противостоять соблазнам.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут рассчитывать на везение и приятные эмоции на этой неделе. Можно рассчитывать на хорошие новости в сфере финансов. При этом не исключено, что вас не будет устраивать что вы тратите слишком много времени на заработок. На этой неделе могут сдвинуться с мертвой точки какие-то старые дела.