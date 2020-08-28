Конституционный суд Украины (КС) опубликовал принятое в пятницу, 28 августа, решение признании неконституционным указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Признать таким, который не соответствует Конституции Украины (является неконституционным), указ президента Украины "О назначении А.Сытника директором НАБУ" от 16 апреля 2015 года №218/2015", - говорится в решении.

Данный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения. Стоит отметить, что решение КС не распространяется на те правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником. Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

В пресс-службе КС отметили, что суд "в своем решении отметил, что предметом конституционного рассмотрения в этом деле является вопрос обеспечения разделения властей и ее функционирования в рамках имеющейся формы государственного правления. В то же время КС отметил, что в Украине только орган конституционной юрисдикции наделен соответствующими полномочиями для решения вопроса, затронутого в конституционном представлении".

Напомним, в суд по поводу законности назначения обращались несколько депутатов, в том числе "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук из "Оппоплатформы", внефракционный Андрей Деркач и другие. Они посчитали, что экс-президент Петр Порошенко, назначив директора НАБУ в апреле 2015 года, вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью четвертой статьи 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти. В пятницу, 28 августа, Конституционный суд удовлетворил их ходатайство.

По словам юриста Андрея Портнова, в день принятия решения о неконституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ, один из его заместителей должен подписать приказ о вступлении в полномочия исполняющего обязанности главы ведомства и насчитать бывшему руководителю выплаты.