Греческие издания опубликовали новость о том, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и разместили фото разговора.

Журналисты заметили, что премьер говорил не по обычному телефону, а по специальному аппарату.

Журналисты заметили, что премьер говорил по особому телефонному аппарату, который ему специально выдали американские чиновники. Предположительно, это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность разговора чиновников.

На трубке в руке Мицотакиса надпись "Предупреждение. Собственность правительства США. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки" и номер.

Фото: mykonosticke

Ранее "Страна" писала, что Путин и Трамп обсудили по телефону вооружения, ядерную программу Ирана и юбилей полета "Союз - Аполлон".

Также мы рассказывали, что Зеленский обсудил с Помпео по телефону установление режима тишины на Донбассе.