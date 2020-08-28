В московских ЗАГСах церемонии бракосочетания срываются из-за несерьезного поведения женихов, ревности бывших возлюбленных или внезапные роды.

Об этом в пятницу, 28 августа, рассказала разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева, передает РИА Новости.

По ее словам, чаще всего церемония срывается из-за того, что жених, шутя или всерьез, говорит "нет".

"Мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", - заявила Чернышева.

Также она отметила случаи, когда на церемонию внезапно врывается бывший возлюбленный невесты и начинает отговаривать ее выходить замуж. Бывшие подружки жениха, пытающиеся сорвать свадьбу, встречаются гораздо реже.

Кроме того, причиной отмены церемонии может стать здоровье - часто на свадьбе кому-то становится плохо и даже случаются инсульты. Бывает и так, что во время церемонии у невесты начинаются роды.

Напомним, недавно исследователи выяснили, что женатые мужчины, которые всю жизнь провели с одним партнером, считали себя счастливее в конце жизни, чем те, кто остался одинок.

Ранее мы публиковали список лучших дат для проведения свадьбы в 2020 году.