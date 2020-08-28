Известный юрист Андрей Портнов прокомментировал постановление Конституционного суд Украины о неконституционности указа Петра о назначении директором НАБУ Артема Сытника. По словам юриста, с момента публикации этого решения Сытник обязан прекратить исполнять обязанности главы НАБУ.

Комментарий Портнов опубликовал в своем Телеграм-канале.

"С момента публикации решения КС о неконституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ ни один правоохранительный, судебный или другой орган больше не имеет права рассматривать корреспонденцию за его подписью или обращаться с документами на его имя. Бывший директор НАБУ в день публикации решения КС должен покинуть кабинет, сдать средства специальной связи, служебный автомобиль и другие атрибуты службы", - написал адвокат.

Кроме того, он отметил, что по закону в день вынесения вердикта КСУ один из заместителей Сытника должен подписать приказ о вступлении в полномочия исполняющего обязанности директора НАБУ и насчитать бывшему руководителю выплаты.

"Если это не будет исполнено, наша юридическая команда обратится в ГБР с заявлением об уголовном преследовании Сытника за незаконное присвоение властных полномочий", - написал Портнов.

Как писала "Страна", в пятницу КСУ также признал неконституционным карантинное ограничение выплат чиновникам.

Мы также сообщали, что в парламенте собираются изменить подследственность НАБУ.