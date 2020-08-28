Венгрия закрывает границы для въезда иностранных граждан. Это сделают для того, чтобы замеедлить распространение коронавируса в стране. Запрет вступает в силу с 1 сентября.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские СМИ.

Жители Венгрии, возвращающиеся на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин. Только после того, как результаты двух анализов на коронавирус будут отрицательными, ограничения для них будут отменены.

В последние дни в Венгрии регистрируют все больше новых заболевших. В пятницу сообщалось о 132 новых случаях заражения, в четверг - 91, днем ранее - 73. Показатель за минувшие сутки стал самым высоким для Венгрии с пика пандемии.

Ранее "Страна" писала, что Тунис закрыл границу для украинцев из-за коронавируса.

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