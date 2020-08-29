В "Нацкорпусе" сообщили, что 29 августа состоится "суд над патриотами, которые борются с бандами Кивы - Медведчука". По всей видимости, речь идет об избрании меры пресечения националистам, напавшим на автобус с активистами движения "Патриоты за жизнь".

Объявление о суде опубликовано в Телеграм-канале радикалов.

Как сказано в тексте, заседание состоится в 10:45 в Киевском районном суде города Харькова.

В "Нацкорпусе" заявили, что участники организации - патриоты, которые "защищают суверенитет Украины, борясь против титушек Кивы". А также обвинили "патриотов за жизнь", в том, что они "финансируются за деньги Кремля".

Отметим, что ранее в "Нацкорпусе" заявляли, что не имеют отношения к нападению на автобус и предположили, что нападение мог организовать сам Кива. Но теперь нападавших называют "патриотами" и готовятся их защищать.

Напомним, вечером 27 августа на трассе под Харьковом члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус с людьми из организации "Патриоты за жизнь", возглавляемой Ильей Кивой.

По горячим следам банду нападавших задержала полиция. "Страна" рассказывала, что известно об участниках расстрела на трассе. Подавляющее большинство из них связано с "Нацкорпусом".