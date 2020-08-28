По последним данным исследователей, иммунитет к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 формируется также и у тех пациентов, у которых не наблюдается симптомов болезни Covid-19.

Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета ректоров медицинских вузов России, передает РИА Новости.

По ее словам, соответствующие данные были учеными получены в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие 70 000 человек. Также Попова добавила, что до 30% людей старше 60 лет, которые не имели проявлений коронавирусной болезни и не регистрировались в качестве заболевших, "также сформировали иммунитет".

"Ученые наши сегодня говорят о том, что при малых дозах развивается иммунный ответ; при больших дозах иммунный ответ парадоксальный - когда иммунная система дает сигнал своему организму такой, который вызывает тяжелую клинику", - глава ведомства.

В то же время, результаты исследования американских ученых говорят о том, что у бессимптомно болеющих коронавирусом пациентов быстрее снижается уровень антител в сравнении с теми, кто переносит коронавирус более тяжело.

Тем не менее в ВОЗ отметили, что вероятность распространения коронавируса от человека, у которого симптомы заражения никак не проявляются, является крайне маленькой.