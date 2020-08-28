Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что государственные границы для иностранных туристов откроются после завершения пандемии коронавируса.

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует пресс-служба Офиса президента.

Так, глава выразил уверенность, что после завершения пандемии коронавируса Черкасская область и вся Украина "с радостью откроют свои границы всем своим гостям".

"Речь идет не только о прекрасном городе Умань. Черкасская область богата уникальными местами и действительно фантастической - я это видел вчера и сегодня - природой. Это именно та земля, где можно почувствовать и понять настоящий украинский дух", - сказал Зеленский.

Так, президент упомянул гетьманскую столицу Чигирин, где располагалась крепость Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Павла Тетери и Петра Дорошенко.

"Это земля рыцарей Холодного Яра. И, конечно, земля, где родился и похоронен настоящий украинский великан слова, мысли, воли и духа - Тарас Григорьевич Шевченко. Я искренне желаю гармонии и процветания вашей прекрасной земле", - добавил Зеленский.

Напомним, во время поездки в Черкасскую область президент Украины также заявил, что празднование еврейского Нового года 18-20 сентября 2020 года в Умани невозможно из-за ситуации с коронавирусом. Стоит отметить, что каждый год на Рош ха-Шан в Умань съезжаются десятки тысяч хасидов-паломников, однако правительство страны решило не впускать их в страну в этом году из-за высокого риска распространения инфекции.

Также мы сообщали, что Украина закрыла границы для иностранцев с полуночи 28 августа.