В последнюю субботу августа погода в Украине будет по-настоящему летней. На всей территории страны ожидается жаркая погода, температура будет крутиться около отметки в +30 градусов. Кроме того, небо над страной будет безоблачным.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На территории западной Украины будет жарко и солнечно. В Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком будет +28...+30 градусов днем и около +12 ночи. Теплее - до +32 градусов днем будет в Черновцах, Виннице и Львове. Чуть прохладнее днем - от +25 до +28 градусов будет в Житомире, Ровно и Луцке.

В Киеве ожидается +26...+28 градусов днем и +12...+14 ночью.

На севере страны будет прохладнее. В Харькове, Чернигове и Сумах будет +24...+27 градусов днем и +11...+13 ночью. Так же прохладно +25...+27 градусов днем и до +15 градусов ночью будет в Луганске и Донецке.

В Черкассах, Полтаве, Кропивницком, Запорожье, Днепре будет +26...+31 градус днем и около +12 ночью.

Юг Украины - Николаев, Одесса, Херсон и Крым - будет традиционно теплее. Днем +27...+31 и +13...+18 ночью.

Мы рассказывали, что в последний летний уикенд погода побалует украинцев солнцем и теплом.

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