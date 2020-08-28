В киевском аэропорту "Борисполь" застряли больше ста граждан Израиля, которых не пускают в Украину. Они убеждены, что это антисемитизм, так как приезжим из других государств позволяют въехать.

Об этом свидетельствует видео, записанное паломниками, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Один из паломников-хасидов по имени Рэй говорит, что находится в аэропорту вместе с 100-200 другими людьми, которым отказывают во въезде в Украину.

"Мы уверены, что это абсолютный антисемитизм. Мы стоим здесь, рядом с паспортным контролем, уже около 6 часов. И в течении шести часов мы видим, как разрешают въезд каждой национальности, кроме евреев, кроме граждан Израиля", - заявил Рэй.

По словам Рэя, в аэропорту пропускают всех иностранцев, кроме евреев. Их помещают в специально огражденную зону в аэропорту, откуда не выпускают.

"Здесь есть люди с билетами на транзитные рейсы. Есть люди, у которых родственники живут в Украине, и они хотят с ними увидеться. Это не имеет значения: если ты еврей, тебя помещают в эту клетку. Это недопустимо. Смотрите - все другие национальности проходят", - сообщил Рэй.

Отметим, ежегодно во время еврейского Нового года в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма.

Напомним, ранее мы писали, что в аэропортах блокируют въезд хасидов, прибывающих в Умань. Их держат без воды и еды, дети падают в обморок.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно. А до этого в Офисе президента сообщали, что приезд паломников-хасидов в Украину в этом году будет ограничен.

Кроме того, Кабмин закрыл границы для иностранцев с пятницы, 28 августа. Ограничения будут действовать до 28 сентября.