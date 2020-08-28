"Глава ДНР" Денис Пушилин выступил с заявлением о "позиционных нарушенияз ВСУ", которые, как он утверждает, зафиксированы в районе населенного пункта Шумы. По словам Пушилина, там украинские военные продвигают свои укрепления вперед.

Заявление появилось на официальном сайте руководителя "ДНР".

Как заявляет Пушилина наблюдатели Совместного центра контроля и координации (СЦКК) фиксируют нарушения ВСУ согласованных Дополнительных мер. Речь идет прежде всего о запретах на дополнительное инженерное оборудование позиций, использование беспилотных летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Особое беспокойство вызывают в "ДНР" ситуация в районе Шумов, где ВСУ продвигают свои укрепления (траншеи) к арке водовода "Северский Донец – Донбасс" "с явным намерением укрепиться под ней, а также на пилотном участке разведения в районе Петровского, где СММ ОБСЕ фиксирует оборудованное после вступления в силу дополнительных мер нового укрытия".

"Все попытки добиться пресечения указанных нарушений ВСУ через координационный механизм при содействии СЦКК в соответствии с пунктом "д" Дополнительных мер не привели к прекращению и устранению нарушений. Также не удалось решить этот вопрос на последнем заседании Контактной группы", - сказал Пушилин.

Поэтому он решил предупредить: украинская сторона в ближайшие дни должна устранить все нарушения и не позднее 3 сентября вернуть позиционное расположение войск и укреплений к состоянию на 22 июля.

"Об этом должен быть составлен соответствующий акт в СЦКК. Если до 22:00 3 сентября такой акт мне не будет представлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере и, руководствуясь пунктом "е" Дополнительных мер, с целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений издать соответствующий приказ для подразделений Народной милиции на уничтожение траншей и укрытий ВСУ, дооборудованных или вновь созданных после подписания 22 июля 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", - заявил Пушилин.

Он пообещал проинформировать ВСУ в случае приказа на открытие огня, чтобы украинская сторона успела эвакуировать с укреплений личный состав.

При этом Пушилин заявил, что 30 дней, прошедших с момента введения дополнительных мер по усилению бессрочного перемирия стали самыми спокойными за все шесть лет военных действий.

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