В Министерстве здравоохранения рассказали, в каких регионах Украины школы не откроются для учеников с 1 сентября. Это те населенные пункты, которые попали в "красную" зону карантина. В основном учебный процесс будет дистанционным для школьников из западных регионов. Кроме того, дети не пойдут на учебу в нескольких южных регионах, которые попали в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства 28 августа.



В школы запретили ходить в Ивано-Франковске, Калуше и Коломые, Городенковском, Косовском и Тисменицком районах Ивано-Франковской области.



В перечень районов красной зоны попали также Беляевка и Измаил Одесской области. В Ровенской области это Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы.



В Тернопольской области - Бережаны и Чертков, Бережанский район. В Черновицкой области - Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.



Здесь учеба будет проводиться дистанционно, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.



Ранее "Старна" писала, что у всех украинских школьников первый урок 1 сентября будет посвящен мифам о коронавирусе.

Также мы рассказывали, что Минздрав порекомендовал учебным заведениям перенести занятия на улицу.