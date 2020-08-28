В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что Минск не ставил на паузу отношения с Киевом, а ответственность за такое одностороннее решение будет нести Украина.

Об этом сказано в заявлении МИД страны.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в заявлении.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что его ведомство приняло решение приостановить все контакты с официальными властями Беларуси, пока не удастся убедиться, что "это не нанесет стране репутационных потерь".

Также мы писали, что в МИД Украины не исключили переноса заседаний группы по Донбассу из Минска.

Кроме того, мы сообщали, что белорусы смогут въезжать в Украину, несмотря на закрытие границ для иностранцев.