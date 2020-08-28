В Хмельницкой области из-за вспышки коронавирусной болезни Covid-19 машиностроительное предприятие "Мотор Сич", расположенное в Волочисском районе, прекратило работу. На данный момент диагноз подтвердился у 65 сотрудников завода.

Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила заместитель председателя Хмельницкой ОГА Оксана Ситницкая, передает "Суспільне".

По ее словам, решение временно прекратить работу приняло руководство завода, чтобы продезинфицировать помещения предприятия и не позволить дальнейшего распространения коронавирусной болезни.

"Каждый день растет количество подтвержденных случаев среди работников завода. На заводе работает 1361 человек, пока Covid-19 подтвержден у 65 работников. Чтобы осуществить необходимые меры предприятие будет находиться на карантине минимум 14 дней ", - заявила Ситницкая.

Стоит отметить, что в связи со вспышкой на заводе ПАО "Мотор Сич", выявленной 19 августа, треть рабочих ушла на больничный. По данным оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации Волочисcкой РГА, работники завода ездили на экскурсию в Закарпатье, после чего у одной из туристок диагностировали Covid-19.

Ранее мы писали, что в Дубно сразу у 32 сотрудников молокозавода "Дубномолоко" выявили коронавирус. При этом предприятие работу не остановило.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро пятницы, 28 августа, за сутки зафиксировано 2 438 новых случаев заболевания Covid-19.