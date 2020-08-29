Национальная ассоциация адвокатов и Союз адвокатов Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с жалобой на два органа государственной власти - ГБР и Офис генпрокурора. По мнению авторов обращения, те пытаются лишить институт адвокатуры независимости.

Документ оказался в распоряжении "Страны".

В начале обращения его составители напоминают, что в соответствии с законом адвокатура Украины является негосударственным самоуправляемым институтом. А государство создает надлежащие условия для деятельности адвокатуры и обеспечивает соблюдение гарантий адвокатской деятельности.

Поводом к обращению стала информация о нарушениях прав адвокатов, в том числе в отношении защитника Владимира Богатыря. В письме подробно перечислены эпизоды, когда ГБР и органы прокуратуры систематически нарушали права Богатыря.

Например, в 2017 году ГПУ сообщила адвокату о подозрении с нарушением порядка вручения уведомления. В другом случае сотрудники Офиса генпрокурора не выполнили более 32 постановлений, что является грубым попранием судебных решений. Кроме того, их действия имеют признаки нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных в отношении Богатыря. В третьем случае ведомости о нем были внесены в ЕРДР при том, что сам адвокат не получал статус подозреваемого.

Также Союз адвокатов напомнил о ситуации, когда сотрудники Генпрокуратуры непроцессуальным образом привлекали ученых, чтобы составить недоказанный, но необходимый следствию вывод. При том, что данный вывод диаметрально противоположен выводу этих же экспертов в других ситуациях.

Эти и другие факты свидетельствуют, что уголовное преследование адвоката Богатыря политически мотивировано и не основывается на доказательствах. А ГБР и Офис генпрокурора игнорируют все гарантии и принципы адвокатской деятельности.

Национальная ассоциация адвокатов и Совет адвокатов Украины обратили внимание президента на недопустимость таких нарушений со стороны государственных и правоохранительных органов.

Адвокатские организации призвали Зеленского принять в пределах полномочий меры реагирования и не допустить преследования Богатыря и других адвокатов.

Как писала "Страна", осенью судьи Верховного суда пожаловались в Коснтитуционный суд на судебную реформу Зеленского.

А месяц назад судьи ОАСК написали письмо Зеленскому об угрозе установления иностранного контроля над судебной системой.