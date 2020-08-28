Национальное антикоррупционное бюро обжалует закрытие прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры уголовного производства о возможных убытка от формулы "Роттердам плюс". Обжаловать решение будут к Генеральному прокурору и исполняющему обязанности руководителя САП.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на странице НАБУ в Facebook.

"Мы будем делать все возможное по закону, чтобы возобновить расследование и передать дело в суд для его оценки, как беспристрастным судом, так и гражданским обществом", - сообщают в Бюро.

Там подчеркнули, что расследование этого дела находилось на завершающей стадии, "детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых".

Также в НАБУ напомнили, что о подозрении сообщили 6 лицам, в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой. Комплексной экспертизой также подтверждены расчеты убытков за 2016-2017 годы, но суть ее сводится к тому, что вопрос противоправности действий, соответственно, и нанесения убытков, должен решить суд.

"В свою очередь прокурор САП - процессуальный руководитель по делу за все время расследования ни разу не вытребовал материалы производства для изучения, не спрашивал у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказывания, и два дня назад обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее. Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причинам, он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, поэтому, сделал невозможным наказание виновных лиц", - добавили в Бюро.

НАБУ категорически не согласно с таким решением: "Мы убеждены, что решение судьбы этого производства вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам гражданского общества и государства. Ведь дело "Роттердам+" является знаковым для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица".

Напомним, что уголовное дело "Роттердам+" о самой большой коррупционной схемы времен Порошенко, 27 августа было закрыто в части, касающейся подозреваемых.

Напомним, ранее "Страна" подробно описывала схему "Роттердам+", с помощью которой, по мнению экспертов, смотрящие за энергетикой и лояльный к ним бизнеснесмен Ринат Ахметов получали сверхприбыли.

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